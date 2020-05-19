إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة ومخالفات بناء بدمياط والزرقا

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أما بالزرقا فقد تم إزالة حالة بناء بالمخالفة بمساحة١٥٧ م٢ و عدد ٣١ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى على مساحة ٨٧٥ م٢ بالإضافة الي تلقى طلب تصالح فى مخالفات البناء لمساحة تقدر ب ١٠٠ م٢.









ونوهت المحافظ إلى أنه تمت إزالة ٣٨٩ حالة تعدِ ومخالفات بناء خلال الفترة الماضية وبنسبة تنفيذ بلغت ٢٥٥٪ نظرًا لما تحقيقه من جهود فوق المستهدف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع كافة المخالفات وفرض هيبة الدولة.