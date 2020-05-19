إزالة 55 حالة تعد على أملاك الدولة ومخالفات بناء بدمياط والزرقا

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم إزالة ٥٥ حالة تعدِ على أملاك الدولة ومخالفات بناء بنطاق مركزى و مدينتى دمياط والزرقا وذلك خلال الحملة المُنفذة تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و العقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية..
تم إزالة حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١٠ أفدنة و كذلك ٢٢ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى على مساحة ٢٠٤٢ مترا مربعا بالإضافة إلى إزالة عدد ٦ حالات عبارة عن أقفاص سمكية بأملاك الرى أيضًا وذلك بنطاق مركز ومدينة دمياط.
تم إزالة حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١٠ أفدنة و كذلك ٢٢ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى على مساحة ٢٠٤٢ مترا مربعا بالإضافة إلى إزالة عدد ٦ حالات عبارة عن أقفاص سمكية بأملاك الرى أيضًا وذلك بنطاق مركز ومدينة دمياط.
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أما بالزرقا فقد تم إزالة حالة بناء بالمخالفة بمساحة١٥٧ م٢ و عدد ٣١ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى على مساحة ٨٧٥ م٢ بالإضافة الي تلقى طلب تصالح فى مخالفات البناء لمساحة تقدر ب ١٠٠ م٢.
ونوهت المحافظ إلى أنه تمت إزالة ٣٨٩ حالة تعدِ ومخالفات بناء خلال الفترة الماضية وبنسبة تنفيذ بلغت ٢٥٥٪ نظرًا لما تحقيقه من جهود فوق المستهدف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع كافة المخالفات وفرض هيبة الدولة.