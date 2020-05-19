لطلاب تجارة حلوان.. يمكنك الدخول على التشعيب الإلكترونى للفرقة الثانية عبر هذا الرابط

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكتروني للفرقة الثانية (عربى - لغات) (انتظام - انتساب).
وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، ولمواكبة التحول الرقمى.
وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعلن كلية التجارة الإيميلات الرسمية لاستلام أبحاث طلاب النقل ابتداء من يوم ٢٠ مايو الموافق الأربعاء المقبل.
وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، ولمواكبة التحول الرقمى.
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بنخفف عن مستشفيات العزل.. جامعة حلوان تكشف دور المدن الجامعية
وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعلن كلية التجارة الإيميلات الرسمية لاستلام أبحاث طلاب النقل ابتداء من يوم ٢٠ مايو الموافق الأربعاء المقبل.