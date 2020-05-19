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تعليم

لطلاب تجارة حلوان.. يمكنك الدخول على التشعيب الإلكترونى للفرقة الثانية عبر هذا الرابط

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:14 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكتروني للفرقة الثانية (عربى - لغات) (انتظام - انتساب).

وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، ولمواكبة التحول الرقمى.

حيث إن جامعة حلوان تهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بمصلحة الطالب الذي يعد أساس العملية التعليمية، ويمكن للطالب الدخول على الموقع الإلكترونى عبر هذا الرابط.

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعلن كلية التجارة الإيميلات الرسمية لاستلام أبحاث طلاب النقل ابتداء من يوم ٢٠ مايو الموافق الأربعاء المقبل.
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