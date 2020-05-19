تفاصيل حادث دائري المعادي.. وفاة شخصين وإصابة 11.. والقبض على السائق.. فيديو

تحولت 5 سيارات ملاكي الى كتل من الصفيح بعد تصادمسيارة نقل تحمل طوبا على دائري المعادي ، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 11 أخرين، لم تمر سوى دقائق معدودة وتحركت سيارات الاسعاف لنقل المصابين وانتشال الجثث من على الطريق.









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القبض على سائق النقل المتسبب في قتل وإصابة 13 مواطنا بعد دهسه 5 سيارات أعلى الدائري







وعلى الجانب الاخر تقوم الاجهزة الامنية المتمثلة

في رجال المرور بقيادة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، لرفع حطام السيارات ونقلها على الاوناش لتسيير الحركة المرورية تجاه المواطنين، والذي تسبب في تكدس مروري تام أعلى مناطق أثر النبي ودار السلام والمعادي.





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في الدقائق الاخيرة من حادث المعادي، تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة بلاغًا من قسم شرطة السلام، يفيد بوقوع حادث تصادم على

الفور تحركت الاجهزةالامنية.







وتمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، من القاء القبض علي سائق النقل المتسبب في قتل وإصابة 13 شخصًا بعد أن دهس ٥ سيارات ملاكى، وتبين ان سبب الحادث السرعة الزائدة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، وتبين من المعاينة

وفاة شخصين وإصابة ١١ آخرين بجروح متفرقة تم نقلهم الى العديد منالمستشفيات..





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وبعد مرور دقائق معدودة من وصول الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث تبين أن سائق سيارة نقل اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة السرعة الزائدة ليحطم 5 سيارات ملاكيكانونتسيرو أعلى الطريق الدائرى اتجاه الجيزة، وتبين ان السيارات

تحولت الى كتلة من الحديد نتيجة شدة الاصطدام.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغا يفيد بوجود تكدس مروري على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من كورنيش النيل إلي الأوتوستراد.



بالانتقال تبين سقوط حمولة سيارة نقل محملة بالطوب السن، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش لرفع حمولة السيارة وتجنيبها وتسيير الحركة المرورية.



