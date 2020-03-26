تصادمت فيه ١٥ سيارة.. الجيزة تنعي ضحايا حادث الطريق الدائري في الصف

أصدرت محافظة الجيزة بيانا تنعي فيه ضحايا الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس، الأربعاء، بعد ساعات من تطبيق حظر التجول بالطريق الدائري بنطاق مركز ومدينة الصف.





وقالت محافظة الجيزة، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "تنعى محافظة الجيزة ضحايا الحادث الأليم الذى وقع مساء أمس، الأربعاء، بالطريق الدائرى الإقليمى بنطاق مركز ومدينة الصف".





وأضاف البيان: "ويتقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لأسر الضحايا مع تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين".







وكان مصدر أمني أكد أن العدد الإجمالى لحادث تصادم 15 سيارة بالطريق الدائرى الإقليمى بجنوب الجيزة، وصل لـ 17 متوفى وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات حلوان والصف والحوامدية، وتمكن رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية، من خلال عمليات قص للحديد الخاص بالسيارات، من استخراج جثث محشورة بها نتيجة بحادث تصادم تريلا و14 سيارة أعلى الطريق.







وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.