مجلس الوزراء: أماكن العزل مازالت قادرة على الاستيعاب..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، إن سنياريو زيادة الأعداد من مصابى كورونا لن نتمناه خلال الفترة القادمة ، مضيفا أنه لازالت أماكن العزل والمدن الجامعية قادرة علي استيعاب المرضي حتى الآن رغم تزايد الأعداد .





وأشار " سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" عبر فضائية " اكسترا نيوز" إلي أنه مايدعو للطمأنينة أنه أول أمس كان ٤٥٠ من ٤٩٠ حالة تعدحالات إصابة خفيفة تحتاج إلي ٤ أيام عزل فقط ، وتم توجيههم إلي المدينة الجامعية ، كما أن عدد حالات الشفاء من المرض كبيرة .









وأوضح " متحدث مجلس الوزراء " أنه بعد عيد الفطر سيبدأ الحظر من ٨ مساءا وسنعلن عن فتح بعض الأماكن المغلقة ربما تتضمن دور العبادة .





وأكد أن جائحة فيروس الكورونا لازالت شرسة وتخيف الناس فى كل أنحاء العالم ، لذا نناشد المواطنين بالإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستخفاف به مع عودة الحياة ".



