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مجلس الوزراء: أماكن العزل مازالت قادرة على الاستيعاب..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:50 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود محسن
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، إن سنياريو زيادة الأعداد من مصابى كورونا لن نتمناه خلال الفترة القادمة ، مضيفا أنه لازالت أماكن العزل والمدن الجامعية قادرة علي استيعاب المرضي حتى الآن رغم تزايد الأعداد .

وأشار " سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" عبر فضائية " اكسترا نيوز" إلي أنه مايدعو للطمأنينة أنه أول أمس كان ٤٥٠ من ٤٩٠ حالة تعدحالات إصابة خفيفة تحتاج إلي ٤ أيام عزل فقط ، وتم توجيههم إلي المدينة الجامعية ، كما أن عدد حالات الشفاء من المرض كبيرة .


وأوضح " متحدث مجلس الوزراء " أنه بعد عيد الفطر سيبدأ الحظر من ٨ مساءا وسنعلن عن فتح بعض الأماكن المغلقة ربما تتضمن دور العبادة .

وأكد أن جائحة فيروس الكورونا لازالت شرسة وتخيف الناس فى كل أنحاء العالم ، لذا نناشد المواطنين بالإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستخفاف به مع عودة الحياة ". 

وتابع قائلا :"سنعود تدريجيا للحياة الطبيعية بشكل خاص ، وسيكون هناك عقوبات مالية علي من لايرتدى الكمامة ".
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