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حوادث

رفض استئناف مودة الأدهم فتاة التيك توك وترحيلها للسجن

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:53 ص
مودة الأدهم
مودة الأدهم
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محمد العيسوى
قررت محكمة شمال بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من مودة الأدهم فتاة التك توك، على قرار تجديد حبسها 15 يومًا، وترحيلها لسجن النساء بالقناطر الخيرية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، أمر بتجديد حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم، 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت اليوم من ضبط المتهمة مودة الأدهم نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة وذلك عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية.

وأكدت المعلومات اختباء مودة الأدهم داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.
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