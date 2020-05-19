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حوادث

بسبب وجبة منزلية .. إصابة 11 شخصا بتسمم في أسيوط

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:37 ص
حالات تسمم
حالات تسمم
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إيهاب عمر
أصيب 11 شخصا بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ لمركز شرطة الغنايم بإصابة 11 شخصا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام منزلي .
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وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين إصابة "سهام.ع .ع" 34 سنة، و"هبه. ع. ع" 38سنة، و"ندى.ح.م" 10 سنوات، و"مصطفى.م.م" 9سنوات، و"مكه.ع.ف" سنتين، و"هبة.م.هـ" 4سنوات، و"يوسف.ح.م" 7 سنوات، و"رقية.ع.س" 5 سنوات، و"محمد.ح.م.ع" سنتين، و"مالك.ا.ح" 4سنوات، و"اسر.ا.ح" سنتين ونصف، وجميعهم من مركز طما بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وجاري تحرير المحضر اللازم.

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