بسبب وجبة منزلية .. إصابة 11 شخصا بتسمم في أسيوط

أصيب 11 شخصا بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بمركز الغنايم في أسيوط .





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ لمركز شرطة الغنايم بإصابة 11 شخصا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام منزلي .

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وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين إصابة "سهام.ع .ع" 34 سنة، و"هبه. ع. ع" 38سنة، و"ندى.ح.م" 10 سنوات، و"مصطفى.م.م" 9سنوات، و"مكه.ع.ف" سنتين، و"هبة.م.هـ" 4سنوات، و"يوسف.ح.م" 7 سنوات، و"رقية.ع.س" 5 سنوات، و"محمد.ح.م.ع" سنتين، و"مالك.ا.ح" 4سنوات، و"اسر.ا.ح" سنتين ونصف، وجميعهم من مركز طما بمحافظة سوهاج.





تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وجاري تحرير المحضر اللازم.



