نيللى كريم عن مشاركتها بـ100 وش: كنت محتاجة فترة نقاهة.. فيديو

علقت الفنانة نيللي كريم ، على مشاركتها في مسلسل بـ 100 وش، بعد إشادة جمهورها بدروها الذى رأوه مختلفا عن تجاربها السابقة.





وقالت نيللي كريم خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر قناة القناة الأولى، :"أنا مش بتاعت إفيهات، ولكن شخصية سكر، عكست دمى الخفيف زى ما الناس بتقول ..الناس كان ناقصها ضحك ولعب وجد وحب".





وتابعت نيللي كريم :"انا بتعمق في تقديم الشخصيات، وده شيء بيتعبني لأنى إنسانة، لذلك كنت محتاجة فترة نقاهة بعد أدواري العميقة".





وأكملـت: "شخصية سكر في بـ 100 وش تعكس طبيعتى وكنت في حاجة ماسة لعمل لايت خفيف"، مردفا:" انا حقيقى تعبت في الأدوار المعقدة أكثر من المشاهدين".





وأجابت نيللى على سؤال مقدم البرنامج حول ماكانت تخطط لنقلة فنية من خلال هذا العمل، قائلة :"أنا مش بخطط في أعمالي، ومشاركتى في هذا العمل لم يكن لها سابق ترتيب".