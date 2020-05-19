رجل اقتصاد من العيار الثقيل .. من هو الشيخ صالح كامل ؟





توفى الشيخ صالح كامل، مساء أمس الاثنين ، عن عمر يناهز ال 79 عاما، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر و السعودية، فقد كان يعتبر من اهم المستثمرين في الوطن العربي لانه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع . ـ





ولد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم.





وتعد مجموعة " ART" من ابرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية .





اما عن نشاطه في البنوك ، فإن الشيخ صالح عضو مؤسس لبنك فيصل الإسلامي، والشركة السعودية لتجارة ونقل المواشي، الشركة الوطنية للشحن البحري، الشركة السعودية للنقل الجماعي .





صنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب اسهاماته الاقتصادية الكبيرة و الواضحة.

أعوام من العمل الدؤوب والنجاحات المتواصلة والهدوء .. كان يجد متعته في العمل والتطلع إلى الأفضل، دائما مشاريعه تحيطك في كل اتجاه، في البنوك و الدواجن وصولا إلى الإذاعة والتليفزيون .. هو سعودي الجنسية، مصري الهوى ، إنه الشيخ صالح عبدالله كامل، رحمه الله .