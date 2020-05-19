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منوعات

رجل اقتصاد من العيار الثقيل .. من هو الشيخ صالح كامل ؟

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعوام من العمل الدؤوب والنجاحات المتواصلة والهدوء .. كان يجد متعته في العمل والتطلع إلى الأفضل، دائما مشاريعه تحيطك في كل اتجاه، في البنوك و الدواجن وصولا إلى  الإذاعة والتليفزيون .. هو سعودي الجنسية، مصري الهوى ، إنه  الشيخ صالح عبدالله كامل، رحمه الله . 

توفى الشيخ صالح كامل، مساء أمس  الاثنين ، عن عمر يناهز ال 79 عاما، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر و السعودية، فقد كان يعتبر من اهم المستثمرين في الوطن العربي لانه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع . ـ

ولد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم. 

وتعد  مجموعة " ART"  من ابرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية . 

اما عن نشاطه في البنوك ، فإن الشيخ صالح عضو مؤسس لبنك فيصل الإسلامي، والشركة السعودية لتجارة ونقل المواشي، الشركة الوطنية للشحن البحري، الشركة السعودية للنقل الجماعي . 

صنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب اسهاماته الاقتصادية الكبيرة و الواضحة.
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