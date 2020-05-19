بعد الانسحاب التكتيكي.. الجيش الليبي يقصف قاعدة الوطية

أكدت شعبة الإعلام الحربي أن الجيش الوطني الليبي يشن غارات مكثفة على مواقع الميليشيات الإرهابية بمحيط قاعدة الوطية "عقبة بن نافع".





فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 20 مسلحا على الأقل من الميليشيات خلال الضربات الجوية على قاعدة الوطية.





وفي وقت سابق، كشف الجيش الوطني الليبي عما حدث في قاعدة الوطية غرب ليبيا، موضحا أنه تم تنقيذ انسحاب تكتيكي بشكل مدروس ودقيق، حيث تم سحب جميع الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي والمستشفى الميداني وغيره.





وذكر الجيش الليبي في بيان أن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق لم تعثر إلا على منظومة دفاعية محطمة وطائرات خردة من الثمانينيات، مؤكدا أنهم لم يتمكنوا من أسر جندي واحدا من القوات المسلحة الليبية.



