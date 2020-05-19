AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل سوق الحرير الحلقة 25.. عمران يكشف لشمس سبب كثرة زيجاته

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:43 ص
مسلسل سوق الحرير
مسلسل سوق الحرير
Advertisements
سعيد فراج
انتهت الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل السوري سوق الحرير وفيها تواجه أم قمر كل من  أم فتحي و عزو بخصوص زواجه من أم معروف. 


وخلال أحداث الحلقة، يشترط صابر على شحادة أن يعرف مكان زياد ليخبره من قتل أباه، وتتعاطف شمس مع عمران عندما يشرح لها سبب زيجاته.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، ,وسلوم حداد، وكاريس بشار، و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف, وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن  تونس النجمة: دارين حداد. 

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net.. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير.. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلقة الثامنة من سوق الحرير.. شحادة يسعى ليصبح من كبار التجار.. شمس تواجه زوجات عمران

في الحلقة العاشرة من سوق الحرير.. غريب يعود للقرية ويأخذ أموال فاطمة ويحاول حرق بيت صابر رغم استعداد الناس للعيد

مسلسل سوق الحرير الحلقة 11.. غريب يعيد ابن عمران من المقابر وخديجة تصلح بين قمر وكريمة

سوق الحرير الحلقة 13.. أبو طلال يتسبب في لقاء عمران وشمس

مسلسل سوق الحرير الحلقة 14.. صابر يطارد غريب.. ورمزي وشحادة يخططان لفضح عمران وقمر

سوق الحرير الحلقة 15.. شحادة يفضح عمران في السوق وصابر وزياد يبحثون عن غريب في المدينة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. تعرف على قصة حبه لـ ميمي جمال

مرور القاهرة يكشف مواعيد ردم نفق العروبة والتحويلات المرورية.. فيديو

أدعية ليلة القدر .. أفضل 20 دعاء لرزق المال وسد ديون كالجبال

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. تفاصيل

أدعية ليلة القدر للزواج وإنجاب البنين.. رددها وترقب الفرحة

طز في الناس.. الجمهور يهاجم رضوى الشربيني بسبب تغريدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشقر ولا بني.. ألوان شعر هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها

فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور