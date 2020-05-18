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فن

كريمة تهدد عمران بالمحكمة في سوق الحرير

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:30 ص
سوق الحرير
سوق الحرير
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آيه عاطف
انتهت منذ قليل الحلقة الرابعة والعشرين للمسلسل السوري سوق الحرير حيث بدأت كريمةفي تهديد  عمران بالمحاكم لكشف قصة الولدين فيقرر عمران رحيلها عن البيت لتقوم خديجة بالتدخل لحل الموقف. 

أما غريب فيتعرض بيته للاقتحام مرة ثانية .. و شمس تعود للعمل في المستشفى و تواجه فؤاد بأنها ستكشف عن أفعاله في حين أم قمر تعرف بقصة طلب عزو للزواج من أم معروف.

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المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم  : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة  : دارين حداد. 

ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. 

تدور أحداثه في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.
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