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عضو لجنة التعليم بالبرلمان تستمع لشكاوى أولياء الأمور حول مصروفات المدارس الخاصة على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:28 ص
ماجدة نصر
ماجدة نصر
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إبراهيم القادري
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك عملية تعليمية سارية عن طريق عمل الأبحاث ومتابعة المدرسين بشكل مستمر للطلاب، وبالنسبة إلى طلاب المدارس الخاصة تتم متابعة دفع الرسوم الخاصة بهم.

وأضافت ماجدة نصر، في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المدارس مستمرة في تأدية عملها، كما أن لها التزامات خاصة بها ويجب أن يكون هناك تفاوض بين المدارس وأولياء الأمور لتخفيض نسبة الرسوم المستحقة.

وأوضحت ماجدة نصر أن هذه القضية ستتم مناقشتها في لجنة برلمانية لأن هناك تعاقدا بين أولياء الأمور وهذه المدارس، وتحديدا لأن هذه مدارس خاصة وليست مدارس حكومية.

وقالت في ذلك الصدد، زينب عبد الباسط، أحد أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة: "المدرسة طلبت مني دفع نصف مصاريف السنة "القسط الأول"، بالإضافة إلى مصروفات الباص قبل يوم 30 مايو.

وأوضحت أن مبلغ مصاريف الصف الدراسى 10.500 جنيه ومصاريف الباص 9000 جنيه. 
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