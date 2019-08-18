برلمانية توضح أجندة لجنة التعليم بالبرلمان خلال دور الانعقاد القادم

كشفت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان عن أهم مشروعات القوانين على أجندة لجنة التعليم بالبرلمان، والتى من المقرر إقرارها خلال دور الإنعقاد القادم.



وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إقرار قانون التعليم قبل الجامعى وقانون تنظيم الجامعات ، نظرا لأهمية القانونين ، مؤكدة أننا لو أنجزنا القانونين سيكونا كافيين لدور الإنعقاد القادم.



وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن اللجنة ناقشت خلال دور الإنعقاد الرابع بعض المواد القليلة فى قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بإنشاء الجامعات التكنولوجية ، ولكننا لم نتطرق لصميم القانون.



كما أوضحت أن اللجن فى حاجة إلى متابعة تطوير منظومة التعليم الثانوى ورياض الأطفال ومتابعة إحصائيات هذه التجربة خلال العام الماضى لإمكانية تقييمها ، بحيث نرى مدى تنساب التطوير مع نسب النجاح.

