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فن

طارق العريان ينعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:56 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر المخرج طارق العريان  صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها الشيخ صالح كامل.

وكتبت معلقا على الصورة : " انتقل الى رحمه الله الشيخ صالح كامل البقاء لله و عزاؤنا الى الاسره الكريمة".


وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وقد تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.

ظل الشيخ صالح كامل في وزارة المالية قرابة العشر سنوات، في وزارة المالية وبعدها قرر مغادرة العمل الحكومي من باب وزارة المالية والاتجاه نحو القطاع الخاص والذي حقق فيه نجاحا ملحوظا ووصل إلى أنه امتلك وأدار قرابة 300 شركة وبنك ومؤسسة في السعودية و45 دولة في برأسمال يزيد عن 12 مليار ريال
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