علاء مبارك ينعى الشيخ صالح كامل: رحل رمز الإخلاص والوفاء والشهامة

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسنى مبارك، تغريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ينعى فيها الشيخ صالح كامل.





كتب معلقا:" ‏تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الاخ والصديق العزيز الشيخ صالح كامل رحمة الله عليه ليرحل معه رمز الاخلاص والوفاء والشهامة تاركا لنا طيب عمله وحسن سيرته ونقاء سريرته"





وتابع قائلا :"نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".









وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.













وقد تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.





ظل الشيخ صالح كامل في وزارة المالية قرابة العشر سنوات، في وزارة المالية وبعدها قرر مغادرة العمل الحكومي من باب وزارة المالية والاتجاه نحو القطاع الخاص والذي حقق فيه نجاحا ملحوظا ووصل إلى أنه امتلك وأدار قرابة 300 شركة وبنك ومؤسسة في السعودية و45 دولة في برأسمال يزيد عن 12 مليار ريال