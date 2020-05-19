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تكنولوجيا

لـ آيفون و أندرويد..أفضل 5 تطبيقات لتعديل الصور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:00 ص
لـ آيفون و أندرويد..أفضل
لـ آيفون و أندرويد..أفضل 5 تطبيقات لتعديل الصور
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قسم التكنولوجيا
يبحث عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية عن أفضل التطبيقات لتعديل الصور و إضافة تأثيرات تجعها ملفتة للجميع، ومن ثم مشاركتها مع الأهل و الأصدقاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، إلا أن مهمة البحث عن تطبيقات جيدة أمر ليس بالسهل.

وبحسب موقع CNET التقنى، يمكن لأصحاب هواتف أندرويد و آيفون تحميل هذه التطبيقات، والإستمتاع بأفضل تجربة تعديل على الصور، لإظهارها بشكلٍ أفضل، لكي تكون جاهزة للنشر على فيسبوك أو إنستجرام.

لذلك نقدم أفضل 5 تطبيقات لتحرير الصور لـ أندرويد و آيفون فى القائمة التالية:

Snapseed  -1

أضافت شركة جوجل مجموعة كبيرة من أدوات التحرير والألوان لإجراء تعديلات على الصور عبر تطبيق Snapseed،  بحيث تبدو الصور طبيعية لأقصي درجة، وهناك العديد من الفلاتر لإضافة تأثيرات مميزة ويمكن تحويل الصور القديمة إلى صور بدقة HDR، ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا لجميع أجهزة أندرويد و آيقون، من خلال متجر جوجل بلاى و آب ستور.

Adobe Photoshop Express  -2

يحتوي التطبيق على العديد من المميزات التى تقدمها شركة أدوبى الشهيرة، فهو التطبيق المفضل لدى المصورين المحترفين، ويتضمن بعض الأدوات الرائعة مثل: تحسين الألوان في الصور وتعديلها، والتطبيق متوفر مجانًا لأجهزة آيفون وآيباد عبر آب ستور، ولمستخدمي أندرويد من خلال جوجل بلاي.

PicsArt -3

يعتبر PicsArt من أكثر تطبيقات تحرير الصور استخدامًا ويضم مجموعة من أدوات التحرير بداية من التعديلات الأساسية مثل القص وتعديل الألوان و الفلاتر، والتى تحول الصور إلى لوحات فنية بالإضافة إلي القدرة علي التقاط صور سيلفي بإستخدام كاميرا التطبيق، ويتوفر التطبيق مجانا لجميع الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، ولأجهزة آيفون من خلال متجر آب ستور.

VSCO -4 

يحتوي تطبيق VSCO  على أدوات رائعة لتعديل الصور و العديد من الفلاتر والتأثيرات التي يمكن اضافتها مثل قص وتدوير الصور، بالإضافة لخاصية ضبط اللون، وإنشاء الصور المتحركة GIF باستخدام ميزة DSCO، مع ميزة عمل مقاطع فيديو من خلال دمج الصور في ملف واحد وتحريرها، ويتوفر التطبيق مجانًا لجميع أجهزة آيفون و أندرويد.

Prisma-5

يقدم تطبيق Prisma  العديد من الخصائص مثل: إزالة العناصر غير المرغوب بها من الصور بسهولة، وإضافة الفلاتر والملصقات، وإمكانية تعديل حجم الصور، وإنشاء رسومات متحركة، مع إضافة المؤثرات والفلاتر المختلفة إلي الصور، مع امكانية الكتابة علي الصورة و دمج أكثر من صورة داخل اطار واحد، ويمكنك الحصول على التطبيق لـ آيفون و أندرويد مقابل اشتراك شهرى 7.99 دولار أو 30 دولار سنويًا.
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