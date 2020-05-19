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أخبار العالم

جونز هوبكنز: عدد الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة ينخفض إلى ما دون 800

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 سجلت الولايات المتحدة 759 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 90 ألفًا و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. 
وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق، التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نشرت.
وأظهرت بيانات الجامعة، ومقرها بالتيمور - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم /الثلاثاء/ - أن أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء، أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول، إذ سجلت لوحدها حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.
ووفقا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس يتوقع أن تسجّل الولايات المتحدة 112 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول السادس من يونيو المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف - أمس - أنه يتناول منذ حوالي 10 أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، وهذا ما أكده أيضا طبيب البيت الأبيض.

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