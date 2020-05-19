النشرة المرورية الصباحية.. تعرف على أماكن الزحمة في شوارع وميادين الجيزة

شرحت "مصادر" الحالة المرورية الصباحية في شوارع وميادين محافظة الجيزة.





وظهرت كثافات مرورية في شارع مراد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة وحتي السفارة الفرنسية، واستقرار الحالة المرورية حتى مناطق قسم الدقي، حيث تظهر بعض الكثافات المرورية أعلى النفق باتجاه شارع التحرير.





ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية من مناطق مدينة أعضاء هيئة التدريس، وحتى جامعة القاهرة.





وتظهر كثافات مرورية في شارع الهرم من أمام مبني المحافظة وحتى كوبري الجيزة، وتكدسات بنهاية شارع الهرم في المنطقة السياحية بالاتجاهين.





ويشهد شارع فيصل استقرار في الحالة المرورية حتى كوبري فيصل وشارع السودان، مع وجود بعض الكثافات المرورية بمحيط جامعة القاهرة.





وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري 15 مايو من نادى الزمالك وحتى كورنيش النيل.





كما يشهد كورنيش النيل كثافات مرورية متوسطة من مناطق كوبري إمبابة وحتى الكيت كات.





وكثافات مرورية متوسطة بشارع البحر الأعظم بمناطق القرية الفرعونية بإتجاه الطريق الدائري، مع استقرار الحركة المرورية في شارع النيل السياحي.