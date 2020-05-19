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فن

ستيفاني صليبا ضيفة برنامج "إغلب السقا" الليلة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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شيري نبيل
تحل اليوم الفنانة ستيفاني صليبا ضيفة ومنافسة أمام النجم أحمد السقا، في برنامج المسابقات إغلب السقا.

وجاء في بيان من "mbc مصر" أن الفنانة ستيفاني صليبا هي ضيفة حلقة اليوم، والتي ستذاع عبر قناة "MBC مصر" في تمام السابعة مساء.

برنامج إغلب السقا يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج إغلب السقا على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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