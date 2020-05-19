ستيفاني صليبا ضيفة برنامج "إغلب السقا" الليلة

وجاء في بيان من "mbc مصر" أن الفنانة ستيفاني صليبا هي ضيفة حلقة اليوم، والتي ستذاع عبر قناة "MBC مصر" في تمام السابعة مساء.





برنامج إغلب السقا يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.



