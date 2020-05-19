أحمد السقا يحتفل بمرور 16 عاما على فيلم تيتو





وعلق الفنان احمد السقا على الصورة : "16 سنة يا تيتو ".





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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات " ولو 100 سنة؛ فيلم تتفرج عليه كل يوم ومتزهقش"، و" من احسن افلامك"، و" ربنا يديك الصحه وطول العمر".

برنامج " أغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.







