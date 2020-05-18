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أبرز لقطات إغلب السقا.. باسل خياط يهزم السقا في كل التحديات ويتبرع لـ 57357.. والأخير يستقبله على طريقة منصور الحفني

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:53 م
باسل خياط وأحمد السقا
باسل خياط وأحمد السقا
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حمزة شعيب
تفوق النجم السوري باسل خياط على الفنان أحمد السقا، بالبرنامج الترفيهي إغلب السقا والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

وفى نهاية الحلقة تبرع النجم السوري بجائزة البرنامج المقدرة بـ 100 الف جنيه، لـ مستشفي 57375.
 
ونرصد لكم أبرز لقطات  خلال البرنامج:

ونجح سيكوباتى الدراما العربية في إنهاء المنافسة مبكرا مع السقا، حيث لم يستطيع الأخير حصد اى نقاط في جميع الإلعاب.

كشف النجم السوري باسل خياط عن رأيه في من الأفضل كريستيانو رونالدو  أم ليونيل ميسى.

تفوق النجم السوري باسل خياط، على أحمد السقا في لعبة تنس بالقدم وذلك خلال البرنامج الترفيهي اغلب السقا، والمذاع عبر قناة "إم بي سى مصر".

وقالت الإعلامية رزان مغربي موجهة حديثها للسقا، باسل استقبلك بطريقة الجوكر، ليرد الأخير وأنا سأستقبله على طريقة منصور الحفنى في فيلم الجزيرة.

أظهر النجم السوري باسل خياط، قوة كبيرة وصمود رائع أمام النجم أحمد السقا في البرنامج الترفيهي اغلب السقا.

 برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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