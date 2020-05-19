أحمد السقا ضيف الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار.. فيديو









وشهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل الاختيار تأمين مربع البرث من قبل الضابط أحمد منسي (أمير كرارة) بعد استشهاد الشيخ سالم (الفنان دياب)، في الوقت الذي يحاول فيه الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) الابتعاد عن ليبيا، بسبب شعوره بالخطر فيها، ويقترح الاختباء في حالة دخول قوات حفتر إلى مدينة درنة.





ويودع أحمد منسي أسرته، في آخر إجازة له قبل استشهاده، ويذهب إلى كتيبته، ويبلغ رجاله أنهم بصدد عملية عسكرية صعبة، ويترك لهم حرية الاختيار فيها، ويتفاجأ بقبولهم جميعًا عليها، فيرد عليهم قائلًا: «رجالة منسي مبتخافش من حد».





وتخطط العناصر التكفيرية لقتل أحمد منسي، في الوقت الذي يتحرك فيه الأخير بصحبة رجاله إلى عمليتهم الجديدة، وينضم إليهم الضابط «خالد مغربي دبابة»، بمجموعته، ويتجهان معًا إلى مربع البرث، جنوب مدينة رفح المصرية، وتختتم أحداث الحلقة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.















