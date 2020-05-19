هدى المفتي لـ صدى البلد: تخوفت من الوقوف أمام عادل إمام بـ فلانتينو.. ولم أتوقع نجاح شخصية نبوية.. حوار

*أجريت تمرينات تنفس قبل التصوير لهذا السبب.. والزعيم نصحني بالعمل في السينما لأنها تصنع التاريخ

*هذا أصعب ما واجهني في شخصية نبوية.. وكورونا جعلني أفعل هذه الأشياء

*أحاول تطوير مهاراتي للأعمال القادمة.. و"كيرة والجن" أهم خطواتي السينمائية

تشارك الفنانة هدى المفتى فى موسم رمضان الحالي بمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتجسد دور ابنته نبوية، وهو ما يجعل أغلب مشاهدها أمام الزعيم، وهذا الأمر جعلها تتوتر كثيرا وتخوفت من الوقوف أمام عادل إمام، ولكنه بروحه المرحة وشخصيته الودودة استطاع أن يحول الخوف بداخلها إلى طاقة تمثيل، وشجعها لأن تؤدي دورها بالشكل المطلوب، وأعطاها الزعيم عددا من النصائح لتساعدها في مشوارها الفني الذي ما زال في أوله.





وكان لـ "صدى البلد" حوارا مع هدى تحدثت من خلاله عن كواليس تحضيرها لشخصية نبوية، والصعوبات التي واجهتها، وكيف تتعامل حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا.

في البداية كيف كانت ردود الفعل على شخصية نبوية؟

لم أكن أتوقع أن تلقى الشخصية كل هذا الحب من الجمهور خاصة أنني كنت أشعر بالقلق والخوف من احتمالية عدم تقبلهم لها، لأنها شخصية مختلفة عني، ولكن ما حدث شجعني على التنوع في الأدوار القادمة.

كيف كان الوقوف أمام الزعيم عادل إمام؟

كنت أشعر بالخوف والقلق والتوتر لوقوفي أمام الزعيم عادل إمام لأول مرة، لكن سرعان ما اختفى كل هذا التوتر بفضل روح عادل إمام المرحة وشخصيته الودودة، ما جعلني وباقي المشاركين في المسلسل ننتظر بحماس شديد المشاهد التي تجمعنا معه، وحاولت ألا أنجرف وراء التوتر لأنه يشتت التركيز ويعطل الممثل عن العمل.. لذا اعتدت على تمرينات التنفس قبل التصوير لأنها تساعد على الشعور بالراحة والهدوء.





ما أبرز النصائح التي وجهها لك؟

أكثر ما نصحني به هو ضرورة التركيز في اختياراتي في السينما والتليفزيون وخصوصًا في السينما وأن أعمل بها أكثر لأنها تصنع التاريخ.

ماذا عن الصعوبات التي واجهتك؟

من أكثر الصعوبات التي واجهتني أثناء التحضير للشخصية هي طريقتها في الكلام، إذ كنت حريصة جدا على جعلها تبدو تلقائية وغير مبالغ فيها.





ماذا سيتغير في اختياراتك القادمة بعد المسلسل؟

بكل الأعمال التي شاركت فيها حتى الآن جعلتني أشعر بالمسئولية تجاه كل ما هو قادم، وجعلتني حريصة على اختيار الأدوار المختلفة والتنويع في الأداء، لأنني أرفض التكرار.

وما الذي تغير في هدى بعد نجاحاتها الأخيرة في السينما والدراما؟

لم أتغير كثيرا ولكنني أصبحت أتحمل قدرا أكبر من المسئولية في اختيار الأدوار التي أقوم بها وأعمل على تطوير نفسي لتحسين أدائي، خاصة وأن الناس أصبح لديهم وعي كبير بما يشاهدونه، يجعلهم يميزون الجيد من السيئ، سواء مخرج أو ممثل أو كاتب.

ماذا تفعلين في ظل انتشار فيروس كورونا؟

أقضى معظم الوقت في المنزل وأحرص على شغل وقتي بممارسة هواياتي المفضلة من رسم وطهي وقراءة ومشاهدة مسلسلات حتى لا أشعر بالملل.

ماذا عن مشاركتك في فيلم كيرة والجن؟

أنا سعيدة جدا لاختياري للتواجد في هذا العمل، فهو من أهم خطواتي السينمائية، كما أن العمل مع المخرج مروان حامد ممتع، وكل الأبطال المشاركين في الفيلم، وأنا شغوفة بالسينما وأحبها، وأتمنى أن تنتهي أزمة كورونا ونعود قريبا للتصوير.

هل هناك أعمال أخرى تعاقدتي عليها؟

ليس الآن فكل شيء متوقف بسبب كورونا، وانتظر عرض فيلم "ديدو".