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فن

12 يونيو المقبل.. موعد عرض Da 5 Bloods على Netflix

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلنت شبكة Netflix موعد عرض فيلم Da 5 Bloods للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي ومن المقرر عرضه يوم 12 يونيو المقبل.

الفيلم من تألق داني بيلسون وبول ديمبو وكيفين ويلموت، وتدور أحداثه حول ٤ محاربين قدامي، جميعهم أمريكيين من أصل أفريقي، وهم "بول" ديلروي ليندو، و"أوتيس" كلارك بيتيرز، و"إيدي" نورم لويس، و"ميلفن" إزاياه وايتلوك جونيور حين يعودون إلى فيتنام، ويبحثون عن بقايا أشلاء قائد الفرقة الذي سقط قتيلًا بالحرب تشادويك بوسمان إلى جانب حلم العثور على كنز مدفون.. ينضم إلى أبطال الفيلم ابن "بول" القلق جوناثان ماجورز، ليحاربوا جميعهم قوى البشر والطبيعة بينما يواجهون الآثار المدمرة التي لا تمحى لحرب فيتنام.

والفيلم من بطولة ديلروى ليندو، جوناثان ماجورز، كلارك بيتيرز، نورم لويس، إزاياه وايتلوك جونيور، ميلانى ثيري، بول والتر هوسير، جاسبر باكونين، جونى تراينجين، لي يان، نجيين نجوك لام، ساندى هونج فام، مع جون رينو وتشادويك بوسمان.

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