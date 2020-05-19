12 يونيو المقبل.. موعد عرض Da 5 Bloods على Netflix

الفيلم من تألق داني بيلسون وبول ديمبو وكيفين ويلموت، وتدور أحداثه حول ٤ محاربين قدامي، جميعهم أمريكيين من أصل أفريقي، وهم "بول" ديلروي ليندو، و"أوتيس" كلارك بيتيرز، و"إيدي" نورم لويس، و"ميلفن" إزاياه وايتلوك جونيور حين يعودون إلى فيتنام، ويبحثون عن بقايا أشلاء قائد الفرقة الذي سقط قتيلًا بالحرب تشادويك بوسمان إلى جانب حلم العثور على كنز مدفون.. ينضم إلى أبطال الفيلم ابن "بول" القلق جوناثان ماجورز، ليحاربوا جميعهم قوى البشر والطبيعة بينما يواجهون الآثار المدمرة التي لا تمحى لحرب فيتنام.