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تعليم

متران بين كل طالب .. جامعة المنوفية تناقش الاستعداد لامتحانات طلاب السنوات النهائية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:24 م
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
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مروة فاضل
عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة عبر الانترنت للإحاطة بآخر المستجدات ومناقشة الموضوعات التى تحتاج لدراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة.

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واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيا إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع البلاء عن البلاد. 

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وناقش مبارك خلال الاجتماع الضوابط والاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعها خلال انعقاد الإمتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، وآليات الاستعداد لعقد الامتحانات وجاهزية كل كلية لاستيعاب أعداد الطلاب وتوزيعهم باللجان على مسافة بينية مترين بين كل طالب والآخر، ووضع جداول مقترحة لإمتحانات طلاب السنوات النهائية، وتوفير عمليات التعقيم قبل وبعد انعقاد اللجان.

ووجه رئيس الجامعة كل عميد بوضع خطته والتعاون بين جميع الكليات لوضع الجداول النهائية والاستعداد لبداية الامتحانات أول يوليو القادم.
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