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فن

كلاكيت ثاني مرة.. انفصال ميجان فوكس عن زوجها براين أوستن جرين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:36 م
ميجان فوكس وزوجها
ميجان فوكس وزوجها براين اوستن جرين
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شروق ابراهيم
كشف المخرج براين أوستن جرين انفصاله عن زوجته الممثلة الأمريكية ميجان فوكس قبل أشهر، دون الإعلان عن توقيت الانفصال عند وقوعه. 

وقال براين أوستنن، نقلا عن شبكة "سي إن إن"، إن الانفصال جاء بناء على رغبة مسجان فوكس التي طلبت منه الابتعاد لفترة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك أخبرته بأنه وجدت راحتها في الانفصال. 

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وأكد المخرج الأمريكي أنه لم يتضايق من ميجان فوكس عندما أخبرته بشعورها بأنها أصبحت أفضل بعد الانفصال، مصرحًا: "الأمر ليس بيدها".

يذكر أن ميجان فوكس تزوجت من بريان أوستن جرين في 2010 وأنجبا 3 اطفال نواه 6 أعوام، بودهي 5 أعوام وجورني عامين، وكان الثنائي الشهير على وشك الانفصال في سبتمبر 2017 وتصالحا بعد حمل ميجان في طفلها الصغير.
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