جهود واسعة لمراكز التعليم العالي البحثية في مواجهة كورونا.. «القومي للبحوث» يعمل على لقاح مضاد.. و«البحث العلمي» تقدم ابتكارات جديدة للوقاية

القومي للبحوث يقدم حلولا جديدة للوقاية من كورونا بأيدي باحثين مصريين

القومي للبحوث: عقار أفيجان أثبت نتائج مبشرة





عملت المراكز البحثية في مصر منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا على دعم الباحثين لإيجاد علاج الفيروس، حيث كثفت جهودها لإيجاد لقاح والوصول طرق وابتكارات جديدة للوقاية منه، والتي ظهرت وبشكل واضح أمام العالم كله.









- المركز القومي للبحوث:









قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ، إنه منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا في مصر عمل المركز في جميع الجهات لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت مع مواجهة كورونا بشكل رائع.





وأشار إلى أن افيجان أثبت فاعليته بنسبة 91% حيث أنه تم استخدامه في عدد من الدول الأخرى من بيها الصين، كما أنه يتم تقديم جميع النتائج لوزير التعليم العالي ، موضحا أن مصر لديها شركات أدوية كبرى، والتي من خلالها سيتم انتاج الدواء حال إثبات صحته، مؤكدا أن نتائجه كانت مبشرة.





وأوضح انه لا يمكن أن يكون هناك موعد محدد يمكن التصريح به بالاعلان عت لقاح مصري لكورونا ولكن عند الاستعداد لطرح العلاج يعلن عنه للجميع، موضحا أن المركز له انتصارات أخرى على الفيروسات بإيجاد لقاح لعلاج أنفلونزا الطيور وغيره من لقاحات خاصة بعلاج الفيروسات.





وذكر أن جهود المركز ساعدت على الحد من انتشار الفيروسات، كما أنه هناك لقاحات خاصة به تباع في الأسواق حاليا، موضحا أنه كان للمركز دور في حل ازمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سبق أن ظهرت في السعودية عام 2012.





وأردف أن المركز كان دائما يسير وفق الأحداث كنا أن الباحثين به سباقين من أجل وجود لقاح لأي فيروس جديد يظهر ، حيث بدأوا العمل بمجرد ظهور كورونا في إيجاد لقاح لعلاجه.





- أكاديمية البحث العلمي:





يقول الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن اكاديمية البحث العلمي توجه كل جهودها من أجل لدعم الباحثين الشباب من أوائل الخريجين المتميزين، حيث يجري العمل على بناء قاعدة علمية في العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمنح المعلن عنها تأتي ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022.





وأوضح ان الأكاديمية عملت على تقديم منح ومسابقات للباحثين الراغبين، وذلك من أجل مساهمة في مواجهة أزمة كورونا ، مشيرا إلى أنه على رأس هذه المسابقات المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك بقيمة 30 مليون جنيه التي تدعم مقترحات بحثية مبتكرة تقدم حلول علمية وتكنولوجية قابلة للتطبيق، حيث بلغت المقترحات المقدمة بلغت 320 مقترحًا.





وأشار إلى أن الأكاديمية تواصل جهودها لاستمرار أنشطتها المقرر إقامتها، حيث إنها مازالت تستقبل الراغبين في التسجيل ببرامجها عبر موقعها الرسمي، حيث يتم فتحت باب التقدم لـ 90 منحة استثنائية ضمن مبادرة منح برنامج علماء الجيل القادم لعام٢٠٢٠.