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رياضة

بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة ونظيره الأسترالي والنيوزيلندي لمدربات الكرة النسائية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:41 م
سحر عبدالحق
سحر عبدالحق
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يسرى غازى
أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة القدم النسائية أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الاسترالي والنيوزيلندي من أجل إقامة كورسات تدريبيه لمدربات كرة القدم النسائية أسوة بالبروتوكول المفعل من قبل الاتحاد النرويجي والذي أقام خمس كورسات لمدربات الكرة النسائية بمصر خلال الفترة الماضية .

وأكدت عبد الحق أنها عقدت جلسه مع مسئولي الاتحاد الاسترالي والنيوزيلندي تم خلالها الاتفاق علي كافة الامور وبحث أوجه التعاون ومن المقرر توقيع البروتوكول غدا الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم .

وأشارت عبد الحق إلى أنها اتخذت العديد من الخطوات الناجحة تجاه الارتقاء باللعبة وابدت امنيتها أن يتم مواصلة البناء وان لا يرتبط هذا باسمها علي أن يقوم من سيأتي فيما بعد باستكمال المشوار نحو الارتقاء بالكرة النسائية.

ومن ناحية أخري شددت عبد الحق  علي انها حريصة علي استكمال مباريات دوري الكرة النسائية خاصة وأنه متبقي سبع اسابيع فقط وناشدت اللاعبات بضرورة الحفاظ علي اللياقة البدنية والتدريب بشكل دوري في المنزل للاستعداد لاستئناف المسابقه مؤكدا أنها لديها تصور كامل تم وضعه لشكل المسابقة واستعدادات الغرق في حالة استئناف الدوري.
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