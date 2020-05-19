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أخبار العالم

اختراق أكبر شركة طيران في بريطانيا.. وبيانات 9 ملايين عميل معرضة للخطر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:57 م
شركة إيزي جت للطيران
شركة إيزي جت للطيران
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شيماء مصطفى
اخترق متسللون شركة إيزي جت البريطانية للطيران، ووصفت الشركة هذا الاختراق بأنه هجوم معقد للغاية.

ووفقُا لوكالة "رويترز"، أكدت شركة إيزي جت، أن المخترقين هاجموا البريد الإلكتروني لها، وتفاصيل السفر الخاصة بـ3 ملايين عميل، والمعلومات الخاصة بالبطاقات الائتمانية لأكثر من  2000 منهم.

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ولفتت الوكالة إلى أن هذا الهجوم الإلكتروني الذي يعد أكبر عملية قرصنة في بريطانيا، سيعرض الشركة لغرامة كبيرة جدا، خاصة إذا تعرضت تلك البيانات المخترقة للاستغلال.

يذكر أنه تم تغريم الخطوط الجوية البريطانية 183 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2019 بعد أن اخترق متسللون معلومات شخصية لنصف مليون عميل. وفي الشهر نفسه، تم تغريم مجموعة فنادق ماريوت الدولية 99.2 مليون جنيه إسترليني لكشف بيانات 339 مليون عميل حول العالم، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لإيزي جت يوهان لوندجرن، أن هناك مخاوف كبيرة من استغلال البيانات الشخصية في عمليات احتيال على الإنترنت، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الشركة تتواصل مع عملائها وتحثعم على توخي الحذر، خاصة بعد توصية مكتب مفوض المعلومات باتخاذ الأمر.

لكن الشركة أشارت إلى أنه لا يبدو أنه تم استخدام أي بيانات شخصية بشكل سئ، كما تواصلت مع خبراء جنائيين للتحقيق.
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