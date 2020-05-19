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ثقافة

الخميس.. مناظرة فرج فودة على يوتيوب هيئة الكتاب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تذيع الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في التاسعة مساء الخميس المقبل، لأول مرة مناظرة المفكر الكبير فرج فودة التي أجريت في معرض القاهرة الدولي للكتاب 1992 وكانت سببًا في اغتياله.


وتبث المناظرة على قناة الهيئة على موقع يوتيوب، ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت الثقافة بين ايديك، واختارت طرح المناظرة في الوقت الحالي، نظرًا للجدل الكبير الذي أثير مؤخرًا حول فرج فودة.


وتعمل الهيئة تعمل على رفع الوعي ونشر المعرفة والتصدي للأفكار الظلامية، أو أي أفكار تحاول تشويه المفكرين والكتاب.


مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت الثقافة بين إيديك،  تقدمها وزارة الثقافة كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا.

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