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أخبار العالم

تخطيط عصابات.. حكومة أردوغان تدق إسفينًا بين تونس وليبيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:22 م
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
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قسم الخارجي

أدت سياسات محور تركيا والإخوان في شمال إفريقيا إلى تفاقم التوترات بين تونس وليبيا ، مما أدى إلى جو غير مسبوق من الشحن النفسي، يقول بأن أنقرة تتبع نمط العصابات  ودول الاحتلال بسياسة فرق تسد وزرع الشقاق، وفق ما ذكرت صحف دولية.


ازداد تعقيد المشهد السياسي في تونس بسبب مناورات حزب النهضة الإخواني، الذي اتُهم بالعمل لدعم الإخوان في غرب ليبيا بقيادة فايز السراج ، الذي تدعمه تركيا.


لم تؤد صلات حركة النهضة المزعومة إلى توترات في تونس فحسب، بل أدت إلى تعقيد العلاقات بين شرق ليبيا وتونس.


تثير التحركات الأخيرة التي قامت بها تونس ، مخاوف من استمرار تدهور العلاقات مع حكومة شرق ليبيا التي يسعى فيها الجيش الوطني الليبي إلى استرداد العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات.


وندد طلال الميهوب ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي في طبرق ، بتدخل تركيا.


وقال إن أنقرة "تهدف إلى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا من خلال تقديم الدعم لجماعة الإخوان والقاعدة".


وحذر ميهوب من طموحات تركيا "للسيطرة على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، وهي خطوة تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي".

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