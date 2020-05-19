ضبط 733 هاربا من أحكام و212 مخالفة مرورية بأسوان

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.





وفى مجال ضبط المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2,5 كيلو جرام .





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 733 حكم شملت ضبط 145 حكم حبس جزئى و 19 حكم حبس مستأنف و 410 أحكام غرامات و 152 أحكام المخالفات .









أما في القضايا التموينية، تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 13 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب قضية لسلع منتهية الصلاحية .





وعن القضايا المرورية، فتم ضبط 212 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، و 29 مخالفة تجاوز السرعة ، و 36 مخالفة للتصالح الفورى ، و 60 مخالفة غرامة ونش ، و 85 مخالفة متنوعة .