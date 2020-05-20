ما لا تعرفه عن أحدث محمول تطرحه انفينكس العالمية بمصر

عبر الإنترنت والمصممة للأجيال الشابة، مع معجبيها بإطلاق هاتفها الجديد Note 7 من خلال مجموعة من المسابقات والجوائز والعروض عبر صفحتها وجروبات معجبيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تحتفل شركة INFINIX العلامة التجارية المتميزة للهواتف الذكية





جاء ليغير مفاهيم الفئة المتوسطة في السوق المصرية، بأنه يتمتع "بأقل سعر ممكن وأفضل امكانيات". ووصف مستخدمو هاتف انفينكس الجديد Note 7 ، الهاتف الذي





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الجديد Note7 بتصميم انيق وعصري وبشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل بخاصية "super night mode" تفي إمكانيات التصوير الفوتوغرفي والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التي يبنيها المظهر المذهل للكاميرات، وبطارية 5000 ميلى أمبير لضمان أطول فترة تشغيل والتي يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة. كانت انفينكس أعلنت عن هاتفها





كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، وكل ذلك بسعر مفضل 2999 جنيها كما تتمتع الشاش ة بضمان اضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر حيث يتم تغيرها مجانًا، لثقتنا الكبيرة في منتجاتنا وجودتها.





وتتوافر حاليًا النسخة الأقل سعرًا Note 7 lite بسعر 2444 جنيها بكافة منافذ البيع وعلى منصات التجارة الإلكترونية.





وحرصت انفينكس في هاتفها الجديد Note 7 على وضع امكانيات جديدة ومتميزة في فئة سعرية في متناول جميع مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بما يحقق طموحاتهم في هاتف ذكي متميز بموصفات عالية من الناحية التقنية وجدتها لأول مرة في الفئة المتوسطة بحسب من جربوا الهاتف بالسوق المصري وهي:





تصميم انيق وشبابي

واصلت أنفنيكس المحافظة على تصم يماتها الرائعة لهواتفها وجعل شكلها العام أنيق وشبابي ويتاسب مع الحياة العملية بشكل كبير، فصصمت هاتفها الجديد INFINIX NOTE 7 بتصميم مستوحي من ا لأحجار الكريمة التي تعطي ألوا ن وانطباعات جديدة عند النظر إليه، حيث يأتي في 3 تصميمات لونية ساحرة الاسود الفضائي والاخضر والازرق مع أنماط دقيقة في الزجاج العاكس.





وتميز هاتف NOTE 7 الجديد بخفة وزنه رغم بطاريته العملاقة، كما تم وضع زر "مستشعر للبصمة" مدمج مع زر أغلاق الهاتف ليعطي سهولة عند فتحة واغلاقة ولا يستحوذ على حجم كبير من التصميم على عكس باقي التصميمات في هذة الفئة السعرية التى تضع بصمة الأصبع في الخلف.





كما يتفوق انفينكس نوت 7 باخ تيار وضع البصمة في هذا المكان على باقي هواتف الفئة المتوسطة فقط، بل سرعتها ايضا التى تبلغ 0.29 ثانية على عكس باقي هواتف الفئة المتوسط التى تتراوح سرعتها 0.50 إلى 0.60 ثانية، لذلك فهو الأسرع والأكثر أناقة.



