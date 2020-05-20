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تكنولوجيا

ما لا تعرفه عن أحدث محمول تطرحه انفينكس العالمية بمصر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تحتفل  شركة INFINIX  العلامة التجارية المتميزة للهواتف الذكية عبر الإنترنت والمصممة للأجيال الشابة، مع معجبيها بإطلاق هاتفها الجديد Note 7 من خلال مجموعة من المسابقات والجوائز والعروض عبر صفحتها وجروبات معجبيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووصف مستخدمو هاتف انفينكس الجديد Note 7 ، الهاتف الذي جاء ليغير مفاهيم الفئة المتوسطة في السوق المصرية، بأنه يتمتع "بأقل سعر ممكن وأفضل امكانيات".

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كانت انفينكس أعلنت عن هاتفها الجديد Note7 بتصميم انيق وعصري وبشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل بخاصية "super night mode" تفي إمكانيات التصوير الفوتوغرفي والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التي يبنيها المظهر المذهل للكاميرات، وبطارية 5000 ميلى أمبير لضمان أطول فترة تشغيل والتي يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام في المرة الواحدة.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، وكل ذلك بسعر مفضل 2999 جنيها كما تتمتع الشاشة بضمان اضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر  حيث يتم تغيرها مجانًا، لثقتنا الكبيرة في منتجاتنا وجودتها.

وتتوافر حاليًا النسخة الأقل سعرًا Note 7 lite بسعر 2444 جنيها بكافة منافذ البيع وعلى منصات التجارة الإلكترونية.

وحرصت انفينكس في هاتفها الجديد Note 7 على وضع امكانيات  جديدة ومتميزة في فئة سعرية في متناول جميع مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بما يحقق طموحاتهم في هاتف ذكي متميز بموصفات عالية من الناحية التقنية وجدتها لأول مرة في الفئة المتوسطة بحسب من جربوا الهاتف بالسوق المصري وهي:

تصميم انيق وشبابي
واصلت أنفنيكس المحافظة على تصميماتها الرائعة لهواتفها وجعل شكلها العام أنيق وشبابي ويتاسب مع الحياة العملية بشكل كبير، فصصمت هاتفها الجديد INFINIX NOTE 7  بتصميم مستوحي من الأحجار الكريمة التي تعطي ألوان وانطباعات جديدة عند النظر إليه، حيث يأتي في 3 تصميمات لونية ساحرة الاسود الفضائي والاخضر والازرق مع أنماط دقيقة في الزجاج العاكس.

وتميز هاتفNOTE 7  الجديد بخفة وزنه رغم بطاريته العملاقة، كما تم وضع زر "مستشعر للبصمة" مدمج مع زر أغلاق الهاتف ليعطي سهولة عند فتحة واغلاقة ولا يستحوذ على حجم كبير من التصميم على عكس باقي التصميمات في هذة الفئة السعرية التى تضع بصمة الأصبع في الخلف. 

كما يتفوق انفينكس نوت 7 باختيار وضع البصمة في هذا المكان على باقي هواتف الفئة المتوسطة فقط، بل سرعتها ايضا التى تبلغ 0.29 ثانية على عكس باقي هواتف الفئة المتوسط التى  تتراوح  سرعتها 0.50 إلى 0.60 ثانية، لذلك فهو الأسرع والأكثر أناقة. 

ويتمتع نوت 7 بدرجة عالية من الأمان، من خلال مستشعر البصمة وخاصية اغلاق وفتح الهاتف ببصمة الوجه.
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