مزايدة علنية لتأجير محلات ورفع 300 طن قمامة بأبشواى بالفيوم

منع المهندس مراد مسعود رئيس مجلس ومدينة ابشواى انعقاد السوق الإسبوعي بالوحدة المحلية بطبهار، كما منع أي تجمعات للبائعين وملاحقة المخالفين تحت إشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري وأحمد مهدلى رئيس الوحدة، كما تابع تعقيم مبني الوحدة المحلية بالنصارية ومتابعة تنظيم المواطنين أثناء صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة بمكتب بريد أبوشنب ومكاتب بريد القري والمدينة.





وقاد "مسعود" حملة لإزالة حالتي بناء مخالف بالوحدة المحلية بشكشوك منهم حالة على مساحة 1 قيراط وحالة على مساحة نصف قيراط بإجمالي 262.5 م، ولاحظ وجود تشوينات رمل وزلط بأرض زراعية بالوحدة المحلية بالخالدية، حيث افاد رئيس الوحدة بأن هذه التشوينات خاصة برخصة زراعية لأحد المواطنين وجاري إنهاء إجراءات رخصة الإنشاء، وتم التنبيه على المواطن بعدم البدء في أي أعمال إلا بعد أنتهاء رخصة الإنشاء.





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وترأس رئيس المركز المزايدة العلنية بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لبيع محلات تجارية مملوكة للوحدة المحلية بعد تعقيم القاعة وتخفيض عدد الحضور بالسماح للشخص صاحب المزاد فقط بالحضور مع مراعاة المسافات الآمنة والكمامات.





وحضر الجلسة المستشار مفوض الدولة و شعبان عمر المدير المالي والادارى سكرتير المركز ورمضان رزق مدير إدارة العقود ومحمد سمير مدير الشئون القانونية ومجدي مدير إدارة صندوق الخدمات.



