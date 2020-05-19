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رياضة

شوبير: لم نحصل على مكافأة كأس العالم 90 حتى الآن

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:55 م
شوبير
شوبير
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عبدالله هشام
أكد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عدم حصول لاعبي منتخب مصر على مكافأة الصعود الى كأس العالم عام 1990 والتى استضافتها ايطاليا تحت قيادة محمود الجوهري المدير الفني.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: الوزارة صرفت لنا مكافأة بعد التأهل الي نهائيات كأس العالم وامتنع اتحاد كرة القدم في ذلك الوقت عن صرف مستحقات مالية .


وكان منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كأس العالم 90 تحت قيادة المدير الفني محمود الجوهري للمرة الثانية في تاريخ الفراعنة حيث كانت المرة الأولى عام 1934 .

وشارك في البطولة العديد من النجوم في هذا الوقت، أبرزهم مجدي عبدالغني وجمال عبدالحميد وأحمد الكأس وحسام حسن وابراهيم حسن وهاني رمزي وأحمد شوبير وهشام يكن وربيع ياسين واسماعيل يوسف .

جدير بالذكر ان منتخب مصر خرجت من البطولة عام 90 بعد التعادل مع هولندا بنتيجة هدف لكل منهما سجله مجدي عبدالغني وتعادل سلبي مع ايرلندا وخسارة بنتيجة هدف دون رد امام انجلترا .
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