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رياضة

روابط الرياضية تستعد لإطلاق أغنية لدعم أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:19 م
المطرب احمد جمال
المطرب احمد جمال
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عبدالله هشام
تستعد روابط الرياضية برئاسة د. وليد الملاح لإطلاق اغنية لدعم ورعاية ابطال مصر المتأهلين لاولمبياد طوكيو بعنوان "جيل بطل" والتى تم اختيار المطرب احمد جمال لغنائها وسيتم تصويرها خلال الايام القليلة المقبلة مع المخرج تامر الضبع والاغنية كلمات الدكتور حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف.

يشارك فى تصوير كليب الاغنية من ابطال مصر الاوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف عثمان بطل رفع الاثقال البارالمبى وجيانا فاروق بطلة الكاراتية وسارة سمير بطلة رفع الاثقال ونور حسين بطلة التايكوندو وايهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح وعلاء ابو القاسم بطل سلاح الشيش ومحمد كيشو بطل المصارعة وعلى زهران بطل الجمباز .

من جانبه اكد د وليد الملاح رئيس شركة روابط ان فكرة الاغنية جاءت بعد مناقشات مع د حسن كمال مؤلف الاغنية فى كيفية دعم ابطال الالعاب الواعدة والترويج لهم خلال الفترة الحالية وهذا هو كان الهدف الاساسى من طرح الاغنية

واضاف رئيس شركة روابط الرياضية ان هدفنا هو مساندة الابطال الرياضيين بناء على البرتوكول الذى وقعناه مع وزارة الشباب والرياضة فى دعم ورعاية ابطال مصر.

واشار الملاح ان اختيار فريق العمل تم بعناية شديدة وعلى اعلى مستوى حتى يخرج بالشكل المطلوب بداية من اختيارنا للفنان احمد جمال او المخرج تامر الضبع او مهندس الصوت خالد سند ومدير التصوير احمد الجزار بالاضافة الى مشاركة فريق عمل روابط الرياضية.
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