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أخبار البلد

خالد النبوي يشارك جمهوره صورة جديدة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:15 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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ندي فكرى
شارك الفنان خالد النبوي الفنان صورة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق خالد على الصورة قائلا: "أسهل حاجة".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "المسلسل بتاعك حلو اوي".

وتابعت أخرى قائلة: "دورك يجنن بجد".

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.
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