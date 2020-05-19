خالد النبوي يشارك جمهوره صورة جديدة

شارك الفنان خالد النبوي الفنان صورة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق خالد على الصورة قائلا: "أسهل حاجة".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "المسلسل بتاعك حلو اوي".





وتابعت أخرى قائلة: "دورك يجنن بجد".





ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.