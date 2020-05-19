خالد النبوي يشارك جمهوره صورة جديدة

شارك الفنان خالد النبوي الفنان صورة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق خالد على الصورة قائلا: "أسهل حاجة".
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "المسلسل بتاعك حلو اوي".
وتابعت أخرى قائلة: "دورك يجنن بجد".
ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.