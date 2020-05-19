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محافظات

مجلس جامعة المنصورة يعلن نتائج جوائز الجامعة للعام 2019/2020

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:18 م
اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة المنصورة عبر الفيديو كونفرانس
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همت الحسينى
أعلن مجلس جامعة المنصورة بجلسته اليوم الثلاثاء بتقنية الفيديو كونفرانس  برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة عن نتائج جوائز الجامعة للعام 2019/2020 الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس

واعلن المجلس ان الجوائز هى  جائزة الجامعة للإبداع العلمي وفاز بها الدكتور  أحمد محمد على العاصمي بجراحة المسالك البولية بكلية الطب والدكتور أحمد محمد حامد قنديل  بقسم هندسة القوى الكهربية بكلية الهندسة والدكتور أحمد على حامد فضة أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم .
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أما جائزة الجامعة للتفوق العلمي فاز الدكتور أحمد عبد الخالق عبد الرازق بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب والدكتورة ناهد محمود عبد العزيز العناني بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة والدكتور سمير حمودة عطوة صقر بقسم الرياضيات بكلية العلوم والدكتور  محمد أحمد إسماعيل أبو العينين بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

أما جائزة الجامعة التشجيعية الدكتور أحمد محمد مصطفى الشال أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بكلية الطب والدكتور  سامح هاني إميل رزق الله مدرس بقسم الجراحة العامة بكلية الطب والدكتورة فاطمة مصطفى عبد الحميد إبراهيم أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطري والدكتور أحمد المكباتي محمد قدادة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم والدكتور منعم رضا عبد المنعم إسماعيل مدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم والدكتور احمد عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة والدكتور علاء رشاد جبر أستاذ مساعد هندسة الأشغال العامة بكلية الهندسة والدكتور محمد السيد أحمد المسيري أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة والدكتورة سالي لطفى الدمراوي الشاعر مدرس بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة والدكتور محمد الحسيني إبراهيم الخولي مدرس بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات والدكتور حمدي حسنى حمدان الدسوقى حمامة أستاذ مساعد بقسم العلاج التحفظى بكلية طب الأسنان والدكتور مصطفى فؤاد مصطفى يوسف البنا أستاذ مساعد بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة والدكتورة نورا سعد عبد الحميد مطاوع مدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة.

أما جائزة الجامعة لأحسن رسائل الدكتوراه فاز بها الدكتور بيشوي القس سيدهم بشاي إبراهيم قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة والدكتور دعاء عادل عبد السلام بقسم هندسة الاتصالات بكلية الهندسة والدكتور  الإمام زكريا الإمام محمد بقسم الفيزياء بكلية العلوم والدكتور أشرف محمد توفيق عطية بقسم الفيزياء بكلية العلوم والدكتورة فاطمة الزهراء أحمد عبد الغنى بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد فوزي على أبو العز بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي بكلية الطب البيطري والدكتورة  يمنى محمد عبد الغنى يوسف بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة.

 أما جائزة الجامعة لأحسن رسائل الماجستير فاز بها صيدلانية  هند محمد عنتر بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وصيدلانية سحر عبد الجواد حلمي عبد الجواد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة.

أما جائزة أعلى معدل للمرجعية والإستشهاد في النشر الدولي عن عام 2019 فاز بها الدكتور محمد الحسيني إبراهيم الخولي أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات وجائزة أحسن بحث لشباب الباحثين تحت سن الأربعين فازت بها الدكتور داليا حسن أحمد الكاشف مدرس بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة والدكتورة فاطمة الزهراء أحمد عبد الحميد الجوهري بقسم الصحة والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري وجائزة أحسن بحث في مجال العلوم الإنسانية فاز بها محمد عبد النبي مصطفى خشان مدرس بقسم إدارة الأعمال كلية التجارة.
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