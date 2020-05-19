قيادية بـ "مستقبل وطن": حصول مصر على قرض الصندوق يدعم الاحتياطى النقدى

علقت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، على حصول مصر على قرضى صندوق النقد الدولى تحت مسمى قرض التمويل السريع RFI والبالغ قدره 2,7 مليار دولار، مؤكدة أنه جاء تدعيما للاحتياطى النقدى لمصر والذى انخفض إلى 37 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.





الاحتياطى النقدى لمصر تراجع بمقدار 8 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين كنتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد. وأضافت الدكتورة زينب نوار أنلمصر تراجع بمقدار 8 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين كنتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن انخفاض الاحتياطى النقدى لمصر كان نتيجة تغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي، واستيراد سلع استراتيجية، وسداد الالتزامات الخاصة بالدين الخارجي للدولة، بجانب أيضًا خروج الأموال الساخنة وانخفاض عوائد السياحة وقناة السويس.















وأكدت نوار، أنه يتم منح تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة ويتم السداد على فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.



كان المجلس التنفيذي لـ



وقال الصندوق، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، مشيرًا إلى أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع “EFF” لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة. وأضافت أنها قروض تحصل عليها الدول دون اشتراط بوجود برنامج لها ، كما يتم منح الدولة القرض بناء على مدى احتياجها للقرض، والسجل السابق فى استخدام موارد الصندوق.وأكدت نوار، أنه يتم منح تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة ويتم السداد على فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.كان المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولى وافق على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.وقال الصندوق، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، مشيرًا إلى أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع “EFF” لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.

وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلى أنه من الطبيعى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، لانها قروض يتم إتاحتها من جانب صندوق النقد الدولى للدول الأعضاء فى حال التعرض للأزمات أو الصدمات الخارجية وهو حال العديد من بلدان العالم التى تأثرت في اقتصادها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.