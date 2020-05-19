قيادية بـ "مستقبل وطن": حصول مصر على قرض الصندوق يدعم الاحتياطى النقدى

علقت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، على حصول مصر على قرضى صندوق النقد الدولى تحت مسمى قرض التمويل السريع RFI والبالغ قدره 2,7 مليار دولار، مؤكدة أنه جاء تدعيما للاحتياطى النقدى لمصر والذى انخفض إلى 37 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وأضافت الدكتورة زينب نوار أن الاحتياطى النقدى لمصر تراجع بمقدار 8 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين كنتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن انخفاض الاحتياطى النقدى لمصر كان نتيجة تغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي، واستيراد سلع استراتيجية، وسداد الالتزامات الخاصة بالدين الخارجي للدولة، بجانب أيضًا خروج الأموال الساخنة وانخفاض عوائد السياحة وقناة السويس.
وأضافت أنها قروض تحصل عليها الدول دون اشتراط بوجود برنامج لها ، كما يتم منح الدولة القرض بناء على مدى احتياجها للقرض، والسجل السابق فى استخدام موارد الصندوق.
وأكدت نوار، أنه يتم منح تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة ويتم السداد على فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
كان المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولى وافق على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال الصندوق، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، مشيرًا إلى أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع “EFF” لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.
وأكدت نوار، أنه يتم منح تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة ويتم السداد على فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
كان المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولى وافق على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال الصندوق، إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، مشيرًا إلى أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع “EFF” لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.