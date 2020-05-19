بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات تبرز جمال نادية الجندي

تصدرت الفنانة نادية الجندي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ودائما ما تشارك متابعيها على إنستجرام بأحدث الصور والفيديوهات.
وتتألق نادية الجندي بملابس أنيقة تلائمها تنوع بين الاستايلات فتختار الكاجول والسهرة وتنسق الأحذية المناسبة لكل إطلالة.
ولا تتكلف نادية الجندي في وضع الميكب بل تختار الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية مع الالوان مناسبة من أحمر الشفاه.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي هو مسلسل سكر زيادة مع الفنانة نبيلة عبيد وهالة فاخر وبيومي فؤاد ومي الغيطي وخالد أنور.