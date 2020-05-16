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توك شو

أحمد السقا يتفوق على نجمة الجماهير نادية الجندي.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 08:56 م
نادية الجندي
نادية الجندي
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حمزة شعيب
استضاف الفنان أحمد السقا بالبرنامج الترفيهي إغلب السقا، نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي، في حلقة جديدة من البرنامج التنافسى والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

وشهدت أول ثلاث جولات هزيمة الفنانة نادية الجندي، حتى تفوقت نجمة الجماهير في الجولة الرابعة في لعبة الموازين، قائلا:" حرام يا أحمد  اديني نقطة".

ونجح احمد السقا في التفوق على نجمة الجماهير في أخر جولة بلعبة لف ودوران، 

من جانبها قالت الإعلامية رزان مغربي عاوزين حد يغلب السقا.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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