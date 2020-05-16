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توك شو

نادية الجندي تتبرع بـ 100 ألف جنيه جائزة اغلب السقا لجمعية رسالة.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 09:21 م
نادية الجندي
نادية الجندي
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حمزة شعيب
تفوق أحمد السقا بالبرنامج الترفيهي إغلب السقا، على نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي، في حلقة جديدة من البرنامج التنافسى المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

ومنح السقا جائزة البرنامج للفنانة نادية الجندي، وبدورها تبرعت الفنانة نادية الجندي بجائزة البرنامج والمقدرة بـ 100 ألف لجمعية رسالة.

وكانت أول ثلاث جولات شهدت هزيمة الفنانة نادية الجندي، حتى تفوقت نجمة الجماهير في الجولة الرابعة في لعبة الموازين، قائلة: " حرام يا أحمد اديني نقطة".

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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