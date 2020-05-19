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اشتباكات في باريس بين محتجين على وفاة شاب بـ حادث دراجة نارية.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:23 م
اشتباكات باريس
اشتباكات باريس
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها اشتباك رجال الشرطة مع محتجين في مدينة باريس لليلة الثانية على التوالي بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 18 عاما في حادث دراجة نارية قبل يومين.


وكان السكان المحليون زعموا بأن الشرطة متورطة في هذا الحادث.


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ويظهر في الفيديو رجال الشرطة يركضون بين الحواجز المحترقة والألعاب النارية التي أطلقها الشباب، بينما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. 


وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصا في بلدية كولومب قرب العاصمة باريس عقب إقدامه على الاعتداء على عناصر من الشرطة.


ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، اصطدم رجل يقود سيارة بضابطي شرطة كانا على دراجة نارية وسيارة شرطة أخرى بلدية في كولومب، اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح خطيرة.


وعلى الفور ألقت الشرطة القبض عليه، ووفقًا للتحقيقات الأولية، اعترف الجاني بما ارتكبه، مؤكدا أن تصرفه كان نابعا من نفسه.
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