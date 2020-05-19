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محافظات

عزل ملوي يعلن شفاء 16 حالة من فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:53 م
عزل ملوي يعلن شفاء
عزل ملوي يعلن شفاء 16 حاله من فيروس كورونا المستجد
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ايمن رياض
أعلنت ادارة مستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا شفاء وتعافي 16 من المرضي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف وخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم بعد تحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية.

ووصل عدد من تم شفاؤهم بالمستشفى منذ افتتاحها بشكل جزئي واستثنائي بقرار من وزارة الصحة وتخصيصها كمستشفى للعزل نهاية مارس الماضي إلي 204 مريض

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كانت محافظة المنيا، قد حظرت دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بدون ارتداء الكمامة، وعلى جميع المصالح الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناءا على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد للفترة القادمة والذي جاء من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات وبشكل إجباري .

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