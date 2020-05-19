سامو زين قال عنه أشبه بـ المنولوجست.. محمود العسيلي: غضبان وقال أي كلام.. فيديو

رد المطرب محمود العسيلي ، على تصريح سامو زين بأن أداؤه أشبه بـ «المنولوجيست».





وقال محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" رأي سامو زين نابع عن غضب وقال أي كلام".





وأضاف محمود العسيلي:" لم اتعمد الحديث بشكل غير لائق عن سامو زين وسخرت من طريقة تمثيله في أحد المسلسلات ".





وتابع محمود العسيلي:" دخول المطرب مجال التمثيل سلاح ذو حدين وخضت تجربة التمثيل مرة واحدة ولكنها لم تكن موفقة بالنسبة لي".



