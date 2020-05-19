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توك شو

سامو زين قال عنه أشبه بـ المنولوجست.. محمود العسيلي: غضبان وقال أي كلام.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:19 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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هاني حسين
رد المطرب محمود العسيلي، على تصريح سامو زين بأن أداؤه أشبه بـ «المنولوجيست».

وقال محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"  رأي سامو زين نابع عن غضب وقال أي كلام".

وأضاف محمود العسيلي:"  لم اتعمد الحديث بشكل غير لائق عن سامو زين وسخرت من طريقة تمثيله في أحد المسلسلات ".

 وتابع محمود العسيلي:" دخول المطرب مجال التمثيل سلاح ذو حدين وخضت تجربة التمثيل مرة واحدة ولكنها لم تكن موفقة بالنسبة لي".

وأكمل محمود العسيلي:" مشاكلي مع السوشيال ميديا كثيرة لأني اقول الحق،  واعتبر نفسي شخص طبيعي يكتب رأيه بكل حرية على حساباتي على السوشيال ميديا ".
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