سامو زين قال عنه أشبه بـ المنولوجست.. محمود العسيلي: غضبان وقال أي كلام.. فيديو

رد المطرب محمود العسيلي، على تصريح سامو زين بأن أداؤه أشبه بـ «المنولوجيست».
وقال محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" رأي سامو زين نابع عن غضب وقال أي كلام".
وأضاف محمود العسيلي:" لم اتعمد الحديث بشكل غير لائق عن سامو زين وسخرت من طريقة تمثيله في أحد المسلسلات ".
وتابع محمود العسيلي:" دخول المطرب مجال التمثيل سلاح ذو حدين وخضت تجربة التمثيل مرة واحدة ولكنها لم تكن موفقة بالنسبة لي".
وأكمل محمود العسيلي:" مشاكلي مع السوشيال ميديا كثيرة لأني اقول الحق، واعتبر نفسي شخص طبيعي يكتب رأيه بكل حرية على حساباتي على السوشيال ميديا ".