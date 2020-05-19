محمود العسيلي: بهاء سلطان صوته أحلى منى.. ولهذا السبب هاجمت برامج اكتشاف المواهب

كشف المطرب محمود العسيلي ، سبب هجومه على برامج اكتشاف المواهب.





وقال محمود العسيلي في حواره مع المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" اهاجم برامج المواهب لأنه يخرج منها مواهب قليلة وتختفي سريعا بعد انتهاء مواسم البرامج".





وأكمل محمود العسيلي:" المشاركين في برامج المواهب يختفون مع انتهاء الموسم ولا يتم متابعتهم وإظهار مواهبهم".





وتابع محمود العسيلي:" انا مش مطرب طربي ولكن لدي شكل معين في الغناء وهناك أصوات أقوى واحلى مني ".





وأضاف محمود العسيلي:" انا لست قويا في الطرب لكن قوتي في أفكار الغناء والألحان"، مضيفا:" صوت بهاء سلطان أحلى وأجمد مني ومش هقارن نفسي بيه".



