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محمود العسيلي: بهاء سلطان صوته أحلى منى.. ولهذا السبب هاجمت برامج اكتشاف المواهب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:20 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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هاني حسين
كشف المطرب محمود العسيلي، سبب هجومه على برامج اكتشاف المواهب.

وقال محمود العسيلي في حواره مع المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"  اهاجم برامج المواهب لأنه  يخرج منها مواهب قليلة وتختفي سريعا بعد انتهاء مواسم البرامج".

وأكمل محمود العسيلي:"   المشاركين في برامج المواهب يختفون مع انتهاء الموسم ولا يتم متابعتهم وإظهار مواهبهم".

وتابع محمود العسيلي:"  انا مش مطرب طربي ولكن لدي شكل معين في الغناء وهناك أصوات أقوى واحلى مني ".

وأضاف محمود العسيلي:" انا لست قويا في الطرب لكن قوتي في أفكار الغناء  والألحان"، مضيفا:" صوت بهاء سلطان  أحلى وأجمد مني ومش هقارن نفسي بيه".

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