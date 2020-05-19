محمود العسيلي: عقود الاحتكار تقضى على الفنان ومحسن جابر فضله عليا.. فيديو

قال المطرب محمود العسيلي، إن أي عقد احتكار لأي فنان او موهبة يقضي على الفنان ومستقبله الموسيقي والفني.
وأضاف محمود العسيلي في حواره مع المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" محسن جابر فضله عليا ولكن أي عقد احتكار يقضي على الفنان".
وتابع محمود العسيلي:" المنتجين يقومون بتوقيع عقد احتكار مع أي فنان من اجل تحقيق اكبر استفادة من هذا الفنان وتحقيق ربح ".
وأكمل محمود العسيلي:" الحفلات والافراح هي التي تحقق الدخل الحقيقي للفنان والمطرب ".
وتابع محمود العسيلي:" دخول المطرب مجال التمثيل سلاح ذو حدين وخضت تجربة التمثيل مرة واحدة ولكنها لم تكن موفقة بالنسبة لي".