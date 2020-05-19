بطلة البرنس تشعل السوشيال ميديا من داخل المطبخ.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة جديدة لها عبر "انستجرام" من كواليس مسلسل "البرنس" الذى يعرض حاليا في السباق الرمضاني.









وعلقت نور على الصورة قائلة: "بحب الصور دي لأنها بتجمع بين أكتر حاجتين بحبهم في الدنيا، التمثيل والطبخ. 🥰

#كواليس_البرنس‎#البرنس"





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.









"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.









تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.























