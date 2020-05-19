AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الفنانه نور اللبنانية تشارك جمهورها كواليس مسلسل البرنس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:45 م
نور
نور
Advertisements
ندى فكرى

شاركت الفنانة نور اللبنانيه جمهورها بصوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و علقت نور على الصوره قائلة :" بحب الصور دي لانها بتجمع بين اكتر حاجتين بحبهم في الدنيا التمثيل و الطبخ "

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" دخيل جمالك شو حلوه ".

وتابعت أخرى قائلة :" قمر يا نور في كل حالاتك ".

و اضافت احد معجبين نور " المسلسل حلو اوي عشان انتي فيه " 

و تشارك نور في رمضان 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان ونور في كواليس البرنس

نور تروج لمسلسل البرنس بصورة من الكواليس

نور تنشر صورة من كواليس مسلسل «البرنس»

شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة نور اللبنانية

شاهد .. نور تشارك جمهورها بـ صورة من كواليس مسلسل البرنس

قلقانة عليك.. نور بصحبة محمد رمضان من كواليس مسلسل البرنس

ترشيحاتنا

كيفية إحياء ليلة القدر .. 26 عملا تنال بها المغفرة

الصحة تصدر تعليمات لتجنب آثار الموجة الحارة

أقوى 5 محركات في العالم

استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا لـ رئيس الوزراء في أسبوع العيد

دراسة جديدة: فيروس كورونا لم يظهر في الصين أواخر ديسمبر الماضي

اعترافات قاتلة زوجها في بدر: خلصت عليه أنا وعشيقي ورميته في عربيته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد